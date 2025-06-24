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«Бенфика» — «Бавария»: стартовые составы на матч клубного чемпионата мира-2025

Португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария» объявили стартовые составы команд на матч третьего тура группы С клубного чемпионата мира-2025.

Источник: Getty Images

Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.

Состав «Бенфики»: Трубин, Силва, Отаменди, Даль, Баррейро, Саншеш, Эурснес, Престианни, Шельдеруп, Ди Мария, Павлидис.

Состав «Баварии»: Нойер, Юпамекано, Гнабри, Сане, Палинья, Бишоф, Геррейру, Боэ, Мюллер, Станишич, Павлович.

Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бенфика
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.50
П2
2.05
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