«Бенфика» — «Бавария»: стартовые составы на матч клубного чемпионата мира-2025

Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.
Состав «Бенфики»: Трубин, Силва, Отаменди, Даль, Баррейро, Саншеш, Эурснес, Престианни, Шельдеруп, Ди Мария, Павлидис.
Состав «Баварии»: Нойер, Юпамекано, Гнабри, Сане, Палинья, Бишоф, Геррейру, Боэ, Мюллер, Станишич, Павлович.
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