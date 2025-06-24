Уехавший в Сербию футболист «Локомотива» забил в дебютном матче

Сумма трансфера составила €1,7 млн. Также еще €500 тыс. «Локомотив» получит в виде бонусов. Кроме того, «железнодорожникам» полагается 10% от суммы последующего трансфера игрока. Тикнизян будет получать в Сербии €700 тысяч в год.