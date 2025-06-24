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Клуб КПЛ убрал 8 легионеров и назначил нового тренера

ФК «Туран» объявил о назначении казахстанского специалиста Абдухалика Бурибаева на пост временно исполняющего обязанности главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Туран"

Прежним главным тренером «Турана» был белорус Виталий Жуковский, который после ухода их туркестанского клуба, вернулся в «Атырау».

«В связи с кадровыми изменениями, которые произошли в футбольном клубе “Туран”, команда в настоящее время находится на стадии комплектования. Команду взял местный специалист Абдухалик Бурибаев. В настоящее время в клуб приглашаются казахстанцы и местные игроки и формируется полная команда. Как только команда будет полностью определена, болельщикам будет предоставлена полная информация», — гласит официальное сообщение туркестанцев.

Отметим, что ранее туркестанцы объявили об уходе восьми легионеров.

На данный момент «Туран» занимает 12-е место в турнирной таблице КПЛ: после 13 туров команда набрала 11 очков.