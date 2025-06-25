Булыкин назвал три главных плюса клубного чемпионата мира

«Конечно, есть хорошие игры. И интересно посмотреть матчи южноамериканских команд с европейскими. Понятно, что есть разница в подготовке: европейцы уже закончили и хотят отдохнуть, а другие команды в разгаре сезона. Поэтому очень интересно посмотреть, это что-то необычное. Думаю, самые интересные игры начнутся на стадии плей-офф, а полуфиналы вообще будут очень качественными. Этот турнир привлекает внимание, и дальше будет еще больше эмоций, интриги и красивого футбола», — считает Булыкин.