Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Лос-Анджелес
:
Фламенго
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.80
П2
1.84
Футбол. Зарубежный
04:00
Эсперанс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.42
П2
1.35
Футбол. Зарубежный
22:00
Мамелоди Сандаунз
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.90
Футбол. Зарубежный
22:00
Боруссия Д
:
Ульсан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.08
П2
14.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Окленд
1
:
Бока Хуниорс
1
П1
X
П2

Булыкин назвал три главных плюса клубного чемпионата мира

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время своей карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также многие зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил клубный чемпионат мира как турнир.

«Конечно, есть хорошие игры. И интересно посмотреть матчи южноамериканских команд с европейскими. Понятно, что есть разница в подготовке: европейцы уже закончили и хотят отдохнуть, а другие команды в разгаре сезона. Поэтому очень интересно посмотреть, это что-то необычное. Думаю, самые интересные игры начнутся на стадии плей-офф, а полуфиналы вообще будут очень качественными. Этот турнир привлекает внимание, и дальше будет еще больше эмоций, интриги и красивого футбола», — считает Булыкин.

Клубный чемпионат мира по футболу впервые проводится в таком формате. В турнире участвуют 32 клуба, а призовой фонд равен одному миллиарду евро.