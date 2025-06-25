Позорный слив легендарного клуба: в падении «Лиона» виноват его президент

Во французском футболе прогремела, на первый взгляд, сенсационная новость. «Лион», которые долгие годы считался местным грандом, официально понижен в классе — следующий сезон он проведёт в Лиге 2. И это несмотря на шестое место и квалификацию в еврокубки!
Конечно же, лионцы опустились не по спортивному принципу. Всё решилось в кабинетах. За что был наказан легендарный французский клуб?
Гарантии не были приняты
Решение о переводе в Лигу 2 было подтверждено Национальной дирекцией по контролю управления (DNCG) — этот орган следит за финансами в футбольных клубах Франции. Чиновники отследили денежные движения в «Лионе» и нашли ряд нарушений.
Самое главное — отсутствие финансовых гарантий. Еще в ноябре у клуба был обнаружен огромный дефицит бюджета — 501,5 млн евро. «Лион» попытался привлечь инвестиции. Не обошлось без крупных трансферов: так, в «Манчестер Сити» отправился Райан Шерки — за него французы выручили 42,5 млн.
Только вот вырученных денег не хватило, чтобы полностью погасить дефицит. DNCG изучила имеющиеся доводы и решила, что «Лион» должен отправиться в Лигу 2. При этом санкции не коснутся еврокубков — таким образом, клуб стартует в групповом этапе Лиги Европы, не будучи участником элитного дивизиона в своей стране.
Лионцы имеют право на апелляцию, но поможет ли она им — вопрос. Новый сезон начнется уже в августе, и подготовка к нему в любом случае будет неполноценной. Лидеры команды наверняка захотят уйти в более спокойные клубы, и них однозначно будет спрос. При любом раскладе «Лион» попал под серьезный репутационный удар, оправиться от которого будет крайне непросто.
Новый владелец имел несколько клубов — и очень не любил «ПСЖ»
А ведь когда-то команда с юго-востока Франции была гегемоном в местном чемпионате. В еврокубках лионцы тоже шумели — пусть международных титулов у них нет, но до поздних стадий они регулярно доходили. Но в один момент что-то пошло не так.
Проблемы с финансами начались у «Лиона» еще до пандемии. С каждым годом ситуация ухудшалась, но внезапно нашелся спаситель — им стал американский бизнесмен Джон Текстор. Он уже владел бразильским «Ботафого», английским «Кристал Пэлас» и бельгийским «Моленбеком». В декабре 2022 года в инвестиционном портфеле миллиардера появился французский «Лион».
Текстор заявлял, что хочет построить огромное сообщество болельщиков по всему миру, которое поддерживало бы его проекты. Но эта идея оказалась несбыточной. Более того, американец запомнился как скандалист и провокатор, цеплявший соперников по поводу и без. Особенно он не переносил «ПСЖ» и всячески старался поддеть парижан.
Владелец обещал сохранить клуб в элите — но не сдержал слова
Приход Текстора, казалось бы, даст жизнь полуживому «Лиону». Команда неудачно шла в сезоне 2023/24, но зимняя закупка и смена тренера помогли завершить чемпионат на шестом месте. Но проблемы только копились: Текстор без конца наезжал на «ПСЖ», а в его команде царила атмосфера страха и негатива. Ушедший из команды Мусса Дембеле признавался: «Главный скаут Бруно Шейру говорил игрокам, что они всего лишь активы. Мы не активы, а люди. Шейру думал, что общается с рабами на хлопковом поле».
Уже тогда стало известно о больших долгах «Лиона». Текстор обещал закрыть их инвестициями, однако вместо этого устроил распродажу основы. На выход, кроме Дембеле, отправились Маго Гюсто, Кастелло Лукеба, Брэдли Барколя, Лукас Пакета и Бруно Гимарайнш. DNCG отказывалась принимать гарантии и требовала увеличить бюджет — в ответ бизнесмен обвинял ее в предвзятом отношении к «Лиону» и работе на «ПСЖ».
В ноябре 2024 года Текстор публично пообещал, что клуб никуда не вылетит. Он заявил, что готов продать акции «Кристал Пэлас» и вывести свой бизнес на IPO. Это якобы позволит выручить сумму, которая с избытком перекроет долги «Лиона».
— Наши акционеры располагают средствами. Никто не допустит, чтобы клуб вылетел. Есть несколько вариантов привлечения средств. Если ни один из них не сработает, то мы внесем деньги из своего кошелька, — заявил бизнесмен.
Но его слова на поверку оказались никчемными. Проблемы клуба никуда не делись. Как итог — понижение в классе.
Куда делись деньги «Зенита»?
Интересно, что в теории «Лион» мог спастись за счет… «Зенита». По крайней мере, такие планы были.
В январе 2025 года петербуржцы купили у «Ботафого» Луиса Энрике, заплатив за полузащитника 35 миллионов евро. Эти средства могли пойти в бюджет «Лиона» — не забываем, что у бразильцев и французов один владелец. Более того, Текстор и планировал так сделать — зачем благополучному «Ботафого» нужны деньги, если их можно перевести утопающему «Лиону»?
Но, видимо, какое-то звено в этой схеме дало сбой. Судя по всему, французы не увидели российских денег. Теперь им придется надеяться на апелляцию — или же прозябать в Лиге 2, где «Лион» сыграет впервые с 1989 года.
Автор: Дмитрий Панов