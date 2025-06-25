Позорный слив легендарного клуба: в падении «Лиона» виноват его президент

Приход Текстора, казалось бы, даст жизнь полуживому «Лиону». Команда неудачно шла в сезоне 2023/24, но зимняя закупка и смена тренера помогли завершить чемпионат на шестом месте. Но проблемы только копились: Текстор без конца наезжал на «ПСЖ», а в его команде царила атмосфера страха и негатива. Ушедший из команды Мусса Дембеле признавался: «Главный скаут Бруно Шейру говорил игрокам, что они всего лишь активы. Мы не активы, а люди. Шейру думал, что общается с рабами на хлопковом поле».