Сафонов уходит из «ПСЖ» — правда или фейк? Всё чуточку сложнее

«На сборах в США Эмма [Хейз] сказала, что не рассчитывает на меня в основе и я могу поехать куда-то за игровой практикой. Тогда появился интерес от “Лестера” — были звонки от тренера и администраторов. Они сделали крутую презентацию, почему я им нужна и как смогу помочь команде. Собрала вещи, а их у меня очень много, попрощалась со всеми в “Челси”. Мне уже должны были вызвать транспорт. И тут агент написал, что “Лестер” отказался от перехода, потому что директор не хочет видеть в команде российскую футболистку».