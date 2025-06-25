В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом

Ранее тер Штеген уже отверг предложение «Галатасарая». А журналист ESPN Самуэль Мардсен сообщает, что голкипер счастлив в команде и отказывается покинуть Испанию. Однако «Барса» уже купила вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию. А спортивный директор Деку очень холодно высказался о перспективах тер Штегена в клубе: «Моя обязанность — создать для тренера максимально качественную команду. Кроме того, нет контракта, в котором я указывал бы, что футболист будет играть. С этого момента выбор делает тренер, однако у каждого игрока есть амбиции. Я очень уважаю Марка, но, приглашая Жоана, мы принимали решение о настоящем и будущем. Что ж, тренеру придётся подумать».