Бывшие футболисты «Спартака» и ЦСКА Сухи и Нецид вернулись в «Славию»

По словам председателя совета директоров клуба «Славия» Ярослава Тврдика, оба футболиста с удовольствием откликнулись на предложение вернуться в родной клуб. «Я лично обращался к ним обоим. У обоих были предложения продолжать играть в первой лиге, но они сразу заявили, что хотят вернуться домой, в “Славию”. Мы рады, что это так произошло. Мы верим, что они станут опорой для наших молодых игроков не только на поле, но и в раздевалке благодаря своему богатому зарубежному опыту», — сказал журналистам Тврдик.