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Бывшие футболисты «Спартака» и ЦСКА Сухи и Нецид вернулись в «Славию»

Сухи и Нецид подписали двухлетние контракты со «Славией».

Источник: Спорт РИА Новости

ПРАГА, 25 июн — РИА Новости. Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Марек Сухи и бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Томаш Нецид вернулись в пражскую «Славию», где когда-то начинали свой спортивный путь«, сообщила в среду пресс-служба “Славии” на своем сайте.

«Двое известных воспитанников “Славии”, 37-летний Марек Сухи и 35-летний Томаш Нецид, возвращаются домой, в родной клуб, подписав двухлетние контракты. Оба будут своего рода играющими наставниками во второй команде “Славии”, Сухи — в качестве скаута, Нецид — тренера футболистов до 20 лет», — говорится в сообщении. Пражская «Славия» является действующим чемпионом Чехии.

По словам председателя совета директоров клуба «Славия» Ярослава Тврдика, оба футболиста с удовольствием откликнулись на предложение вернуться в родной клуб. «Я лично обращался к ним обоим. У обоих были предложения продолжать играть в первой лиге, но они сразу заявили, что хотят вернуться домой, в “Славию”. Мы рады, что это так произошло. Мы верим, что они станут опорой для наших молодых игроков не только на поле, но и в раздевалке благодаря своему богатому зарубежному опыту», — сказал журналистам Тврдик.

Сухи до последнего времени был защитников и капитаном в клубе первой (высшей) лиги «Млада-Болеслав» из одноименного города в центральной части республики. Нецид завершил карьеру в качестве игрока клуба второй лиги «Жижков» из Праги.

Сухи сыграл 44 матча за национальную команду Чехии, был ее капитаном, забил один гол. За московский «Спартак» выступал в качестве центрального защитника с 2010 по 2014 год, сыграл 84 игры и забил пять голов. Затем продолжил карьеру в швейцарском Базеле и немецком «Аугсбурге».

Нецид сыграл 44 матча за национальную команду Чехии и забил 12 голов. За московский клуб ЦСКА сыграл в 2009—2015 годах в качестве форварда 75 игр и забил 19 голов. Кроме того, играл в клубах Греции, Турции и Польши.