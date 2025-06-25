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В честь Месси назвали трибуну на стадионе его родного клуба

Именем форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси назвали новую трибуну на стадионе родного клуба нападающего «Ньюэллс Олд Бойз».

Источник: Чемпионат.com

Именем форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси назвали новую трибуну на стадионе родного клуба нападающего «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на стадионе уже есть трибуна, названная в легендарного футболиста Диего Марадоны, который выступал за клуб в сезоне-1993/1994.

«Сегодня “Колосо” пишет новую страницу своей истории. Впервые два самых великих имени в истории футбола будут под одной крышей — под нашей», — говорится в публикации клуба из Росарио.

Месси присоединился к «Ньюэллс» в возрасте шести лет и выступал за молодёжные команды, прежде чем переехал в Барселону в 13 лет.

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