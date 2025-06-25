Жена Тикнизяна рассказала о первых днях экс-защитника «Локомотива» в «Црвене Звезде»

«Наир приехал на сборы к “Црвене Звезде” 21 июня. Он рассказывает, что и ребята, и тренерский штаб встретили его очень тепло. Его ждали, он со всеми уже подружился. В принципе, все знают, что у Наира с коммуникацией и коммуникабельностью нет никаких проблем, поэтому сомнений с его вливанием в коллектив быть не могло. Языкового барьера тоже как такового нет. Многие ребята понимают русский, поэтому помогают говорить, объясняют те слова, которые он где‑то не понимает. Плюс Наир отдельно занимается с преподавателем английским, что помогает ему быстро влиться в новую для себя команду.