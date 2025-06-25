Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Интер
:
Ривер Плейт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.10
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
04:00
Урава Ред Даймонд
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.98
П2
1.73
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
0
:
Флуминенсе
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
1
:
Ульсан
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эсперанс
0
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Фламенго
1
П1
X
П2

Жена Тикнизяна рассказала о первых днях экс-защитника «Локомотива» в «Црвене Звезде»

Жена экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна телеведущая Яна Ромашкина поделилась подробностями первых дней футболиста в составе сербской «Црвены Звезды».

Источник: Чемпионат.com

Жена экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна телеведущая Яна Ромашкина поделилась подробностями первых дней футболиста в составе сербской «Црвены Звезды». О трансфере было объявлено в воскресенье, 22 июня.

«Наир приехал на сборы к “Црвене Звезде” 21 июня. Он рассказывает, что и ребята, и тренерский штаб встретили его очень тепло. Его ждали, он со всеми уже подружился. В принципе, все знают, что у Наира с коммуникацией и коммуникабельностью нет никаких проблем, поэтому сомнений с его вливанием в коллектив быть не могло. Языкового барьера тоже как такового нет. Многие ребята понимают русский, поэтому помогают говорить, объясняют те слова, которые он где‑то не понимает. Плюс Наир отдельно занимается с преподавателем английским, что помогает ему быстро влиться в новую для себя команду.

Он рассказывал, что партнёры по команде его очень поддерживают на тренировках: и если всё получается, и если что‑то не получается. Говорят: «Давай, давай, ты всё сможешь, всё получится». В команде полный порядок с атмосферой, очень дружелюбная обстановка. Думаю, во многом это дало ему ту дополнительную уверенность, раскрепостило его в том дебютном товарищеском матче, в котором получилось забить«, — заявила Ромашкина в эфире “Матч ТВ”.

Наир Тикнизян отметился голом в первой встрече в составе сербской команды. 26-летний футболист поразил ворота черногорского клуба «Сутьеска» в товарищеском матче. Гол был забит на 23-й минуте встречи.