«Это неуместно». Лапорта — о планах «Атлетика» заблокировать трансфер Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на планы «Атлетика» запросить проверку всех финансовых операций «Барселоны».
«Я не понимаю, почему “Атлетик” Бильбао хочет говорить о “Барселоне” с Ла Лигой. Не думаю, что это уместно, но это их проблема», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее сообщалось, что руководство «Атлетика» намерено уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны». Это может помешать каталонскому клубу подписать форварда Нико Уильямса.
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше