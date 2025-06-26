«Аль-Хиляль» хочет подписать контракт с Месси, пишут СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» планирует подписать контракт с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает sport.es со ссылкой на саудовскую газету Al-Midan Sports.
По информации источника, президент клуба Фахд бин Нафель находится в США и планирует в ближайшие дни встретиться с отцом игрока — Хорхе Месси. Функционер хочет изучить возможность перехода форварда в «Аль-Хиляль» уже этим летом.
Контракт Месси с американским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что футболист перейдет в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».
Нападающий выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 16 голов в 23 матчах в различных турнирах.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и самым титулованным футболистом в истории. Ранее он выступал за «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». За саудовский «Аль-Наср» играет пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.