Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
1
:
Ульсан
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
0
:
Флуминенсе
0
П1
X
П2

Мбаппе вернется в состав «Реала» по ходу в плей-офф клубного ЧМ

Алонсо: Мбаппе рассчитывает помочь «Реалу» в плей-офф клубного чемпионата мира.

Источник: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Французский футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вернувшийся к тренировкам после гастроэнтерита, рассчитывает помочь команде в плей-офф клубного чемпионата мира в США, сообщил главный тренер «королевского клуба» Хаби Алонсо.

Ранее Мбаппе был госпитализирован с острой формой гастроэнтерита, из-за чего пропустил две игры «Реала» на клубном чемпионате мира — против саудовского «Аль-Хиляля» (1:1) и мексиканской «Пачуки» (3:1). 19 июня стало известно, что нападающего выписали из больницы, в среду он вернулся к тренировкам с командой. Ожидалось, что Мбаппе сыграет 26 июня в матче последнего тура группового этапа против австрийского «Зальцбурга», но футболист не попал в заявку.

«Я был рад видеть его на поле, но это был первый день, когда он надел бутсы и немного побегал. Он был хорош, но недостаточно восстановился, чтобы играть на том конкурентном уровне, который нам понадобится завтра. Мы поговорили после тренировки, и он предпочел бы продолжить восстановление, чтобы быть готовым сыграть в ⅛ финала. Он все еще находится в процессе реабилитации, не в идеальной форме для завтрашнего дня», — цитирует Алонсо сайт клуба.

Мбаппе 26 лет. Он перешел в «Реал» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы». Приз вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Ла Лиге француз отличился 31 раз.