Мбаппе вернется в состав «Реала» по ходу в плей-офф клубного ЧМ

«Я был рад видеть его на поле, но это был первый день, когда он надел бутсы и немного побегал. Он был хорош, но недостаточно восстановился, чтобы играть на том конкурентном уровне, который нам понадобится завтра. Мы поговорили после тренировки, и он предпочел бы продолжить восстановление, чтобы быть готовым сыграть в ⅛ финала. Он все еще находится в процессе реабилитации, не в идеальной форме для завтрашнего дня», — цитирует Алонсо сайт клуба.