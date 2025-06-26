Мбаппе вернется в состав «Реала» по ходу в плей-офф клубного ЧМ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Французский футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вернувшийся к тренировкам после гастроэнтерита, рассчитывает помочь команде в плей-офф клубного чемпионата мира в США, сообщил главный тренер «королевского клуба» Хаби Алонсо.
Ранее Мбаппе был госпитализирован с острой формой гастроэнтерита, из-за чего пропустил две игры «Реала» на клубном чемпионате мира — против саудовского «Аль-Хиляля» (1:1) и мексиканской «Пачуки» (3:1). 19 июня стало известно, что нападающего выписали из больницы, в среду он вернулся к тренировкам с командой. Ожидалось, что Мбаппе сыграет 26 июня в матче последнего тура группового этапа против австрийского «Зальцбурга», но футболист не попал в заявку.
«Я был рад видеть его на поле, но это был первый день, когда он надел бутсы и немного побегал. Он был хорош, но недостаточно восстановился, чтобы играть на том конкурентном уровне, который нам понадобится завтра. Мы поговорили после тренировки, и он предпочел бы продолжить восстановление, чтобы быть готовым сыграть в ⅛ финала. Он все еще находится в процессе реабилитации, не в идеальной форме для завтрашнего дня», — цитирует Алонсо сайт клуба.
Мбаппе 26 лет. Он перешел в «Реал» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы». Приз вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Ла Лиге француз отличился 31 раз.