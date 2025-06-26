Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.85
П2
1.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
27.06
Зальцбург
:
Реал
Все коэффициенты
П1
9.30
X
6.54
П2
1.31
Футбол. Зарубежный
27.06
Аль-Хиляль
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.51
П2
5.21
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2

Эрнандес перейдет из «Милана» в «Аль-Хиляль», пишут СМИ

L'Equipe: Тео Эрнандес перейдет из «Милана» в «Аль-Хиляль».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Саудовский «Аль-Хиляль» договорился с «Миланом» о трансфере защитника сборной Франции по футболу Тео Эрнандеса, сообщает L'Equipe.

«Аль-Хиляль» заплатит итальянцам 30 млн евро. Сам Эрнандес будет зарабатывать в новом клубе более 20 млн евро в год. По информации источника, в четверг футболист пройдет в Париже медицинское обследование.

Эрнандесу 27 лет. Он выступает за «Милан» с 2019 года. В составе «россонери» он стал чемпионом Италии и завоевал Суперкубок Италии. На счету Эрнандеса 38 матчей и два забитых мяча за сборную Франции, серебро чемпионата мира 2024 года, победа в Лиге наций.

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше