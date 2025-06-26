Эрнандес перейдет из «Милана» в «Аль-Хиляль», пишут СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Саудовский «Аль-Хиляль» договорился с «Миланом» о трансфере защитника сборной Франции по футболу Тео Эрнандеса, сообщает L'Equipe.
«Аль-Хиляль» заплатит итальянцам 30 млн евро. Сам Эрнандес будет зарабатывать в новом клубе более 20 млн евро в год. По информации источника, в четверг футболист пройдет в Париже медицинское обследование.
Эрнандесу 27 лет. Он выступает за «Милан» с 2019 года. В составе «россонери» он стал чемпионом Италии и завоевал Суперкубок Италии. На счету Эрнандеса 38 матчей и два забитых мяча за сборную Франции, серебро чемпионата мира 2024 года, победа в Лиге наций.
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