Мбаппе подал иск к «ПСЖ»

«ПСЖ» и Мбаппе также находятся в состоянии финансового спора. Ранее француз обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать со своей бывшей команды сумму, которая включила в себя треть подписного бонуса (36 млн), зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы. 12 сентября 2024 года юридический комитет LFP обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро в течение восьми дней. В тот же день стало известно, что клуб не намерен исполнять требование.