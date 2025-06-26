Мбаппе подал иск к «ПСЖ»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подал жалобу на свой бывший клуб «Пари Сен-Жермен» по поводу морального притеснения и попытке вымогательства, сообщает агентство Франс Пресс.
По информации источника, Мбаппе подал жалобу еще 16 мая, во вторник прокуратура Парижа начала расследование. В своем иске футболист пожаловался, в частности, на то, что его отстранили от игры летом 2023 года в ответ на нежелание продлевать контракт с клубом.
«ПСЖ» и Мбаппе также находятся в состоянии финансового спора. Ранее француз обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать со своей бывшей команды сумму, которая включила в себя треть подписного бонуса (36 млн), зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы. 12 сентября 2024 года юридический комитет LFP обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро в течение восьми дней. В тот же день стало известно, что клуб не намерен исполнять требование.
Позднее «ПСЖ» подал апелляцию на решение лиги. Апелляционный суд LFP также отклонил запрос клуба, после чего «ПСЖ» обратился в исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF), который отклонил апелляцию, поскольку клуб подал ее с опозданием в сутки, не уложившись в десятидневный срок. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета «ПСЖ» на сумму 55 млн евро, однако в мае парижский суд отменил арест. Также «ПСЖ» подал встречный иск к футболисту с требованием компенсации в 98 миллионов евро за нанесение клубу ущерба.
После завершения сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за «ПСЖ» и является рекордсменом команды по этому показателю.