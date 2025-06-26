«Арсенал» объявил о долгосрочном контракте с 18-летним Льюисом-Скелли

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с 18-летним защитником Майлзом Льюисом-Скелли.
Условия и сроки договора не сообщаются. По данным журналиста Фабрицио Романо, он рассчитан до 2030 года.
Льюис-Скелли является воспитанником «Арсенала» и дебютировал за основную команду в прошлом сезоне, забив один гол в 39 матчах во всех турнирах. Также в активе футболиста один гол в трех матчах за сборную Англии.