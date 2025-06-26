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Казахстанский клуб объявил об уходе лидера

Белорусский полузащитник Никита Корзун официально расторг контракт с футбольным клубом «Елимай» из Семея, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении сотрудничества.

Корзун запомнился болельщикам «Елимая» успешным прошлым сезоном, в котором он отличился семью голами и провел один из самых результативных периодов в своей карьере. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В карьере Корзуна также были белорусские клубы «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск), киевское «Динамо», саудовский «Аль-Фатех» и португальский «Вилафранкенсе».

С 2016 года он вызывается в сборную Беларуси.