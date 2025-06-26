«Ювентус» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч клубного ЧМ

Команды огласили стартовые составы.
«Ювентус»: Де Грегорио, Калулу, Савона, Келли, Коста, Локателли, Маккенни, Костич, Гонсалес, Влахович, Компейнерс.
«МС»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи, Аит-Нури, Родри, Силва, Рейндерс, Савиньо, Мармуш, Доку.
Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше