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«Ювентус» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч клубного ЧМ

Сегодня, 26 июня, в США состоится матч групповой стадии клубного ЧМ, в котором «Манчестер Сити» сразится с «Ювентусом». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Источник: Getty Images

Команды огласили стартовые составы.

«Ювентус»: Де Грегорио, Калулу, Савона, Келли, Коста, Локателли, Маккенни, Костич, Гонсалес, Влахович, Компейнерс.

«МС»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи, Аит-Нури, Родри, Силва, Рейндерс, Савиньо, Мармуш, Доку.

Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
1
:
Манчестер Сити
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.02
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