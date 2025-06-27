Вернулся Родри — и «Манчестер Сити» стал собой. Команда Гвардиолы растерзала «Ювентус»

В принципе, команды сейчас на разной стадии развития. В «Сити» идет перестройка, и Хосеп Гвардиола в первых турах использовал два разных состава. «Старая синьора», напротив, закрепляет наработки второй части сезона-2024/25. В Турине поверили в Игора Тудора, который приходил на замену Тиагу Мотте чуть ли не как временщик, но в итоге — добыв путевку в Лигу чемпионов — получил от клуба двухлетний контракт. Случилось то, что могло произойти еще два года назад, когда хорвата называли наследником Массимилиано Аллегри. Однако боссы «Юве» снова решили пойти особым путем, а к чему это приводит в Турине, еще до Мотты показали неудачные ставки на Андреа Пирло и Маурицио Сарри.