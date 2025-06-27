Вернулся Родри — и «Манчестер Сити» стал собой. Команда Гвардиолы растерзала «Ювентус»

Заключительный день группового турнира КЧМ — как репетиция плей-офф. Собственно, для «Ювентуса» и «МС» этот этап соревнований фактически стартовал в четверг, так как второй команде из квартета G в ⅛ финала с большой долей вероятности предстоит сыграть с «Реалом», а победителю — с «Зальцбургом» или «Аль-Хилялем». Как говорится, почувствуйте разницу. Тем не менее, ставить на кон все ради промежуточного результата глупо. Поэтому Холанн, у которого было небольшое повреждение, начал игру на скамейке запасных, а у «Ювентуса» сменилась вся основная атакующая тройка. Кроме того, впервые после аренды в «Фенербахче» за бьянконери сыграл Костич.
В принципе, команды сейчас на разной стадии развития. В «Сити» идет перестройка, и Хосеп Гвардиола в первых турах использовал два разных состава. «Старая синьора», напротив, закрепляет наработки второй части сезона-2024/25. В Турине поверили в Игора Тудора, который приходил на замену Тиагу Мотте чуть ли не как временщик, но в итоге — добыв путевку в Лигу чемпионов — получил от клуба двухлетний контракт. Случилось то, что могло произойти еще два года назад, когда хорвата называли наследником Массимилиано Аллегри. Однако боссы «Юве» снова решили пойти особым путем, а к чему это приводит в Турине, еще до Мотты показали неудачные ставки на Андреа Пирло и Маурицио Сарри.
Можно сказать, сейчас бьянконери — в хорошем смысле — более просты, понятны и эффективны. А вот в игре «горожан» взгляд цепляется за новые черты. Или подзабытые — как вернувшиеся вместе с не выходившим в старте девять месяцев Родри основательность и надежность. Все-таки, гол Копмайнерса — персональная ошибка Эдерсона, который отдал мяч на ногу голландцу. А нечто по-настоящему свежее — то, как смотрится Аит-Нури. В лице игрока сборной Алжира, который бил личные рекорды по результативным действиям в «Вулверхэмптоне», Гвардиола наконец получил профильного левого защитника, и тот сполна оправдывает доверие.
По ходу первого тайма новичок создал голевой момент для Бернарду Силвы (Ди Грегорио остановил удар португальца ногой), выдал отменный проникающий пас открывшему счет Доку, и сам едва не удвоил преимущество «Сити» коварным дальним ударом. Но если Аит-Нури стал едва ли не главным героем стартовой 45-минутки, то неудачника полностью заслужил Калюлю. Французский защитник в первой голевой атаке позволил Доку обыграть себя и выйти на идеальную позицию, а потом на ровном месте отправил мяч в свои ворота. С контрдействиями же у «Юве» все было плохо — хотя правильнее сказать, что таковые отсутствовали как класс.
И в этом плане во втором тайме кардинально ничего не поменялось. Только после серии замен у итальянской команды стало что-то получаться, однако Эдерсон исправился за свой привоз и красиво остановил выход Влаховича один на один. Счет к тому времени был уже 3:1. Матеус Нунес, который ранее спровоцировал автогол Калюлю, легко выиграл забег у Копмайнерса и вывел на пустые ворота Холанна. Ответом же на выпад Влаховича стала издевательская по отношению к сопернику комбинация Холанна, Савио и Фодена. А шикарный выстрел Савио, после чего мяч вонзился в сетку от перекладины, можно сравнить с добиванием уже висевшего на канатах туринского боксера.
Организованный Кенаном Йылдызом и Влаховичем второй гол бьянконери на общую оценку никак не влияет. «Сити» — как и «Интер» — набирает обороты с каждым матчем и выглядит одним из главных претендентов на титул. А Гвардиола, будучи рекордсменом клубных чемпионатов мира, которые он выигрывал с «Барселоной» (дважды), «Баварией» и нынешней командой, идет за пятым трофеем.
Андрей Кузичев