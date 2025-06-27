Хаби Алонсо демонстрировал абсолютную уверенность в перспективах «Реала» и, отвечая на вопрос об отсутствии в заявке пропустившего весь групповой турнир Мбаппе, заметил: «Рады были видеть его на тренировке, но мы предпочли, чтобы он был готов к ⅛ финала». А встречу с «Зальцбургом» мадридцы начали с таким рвением, словно хотели повторить январский результат основного этапа Лиги чемпионов, когда утратившая статус австрийского гегемона команда была разгромлена со счетом 5:1. На тот момент призванный спасать кризисных «быков» Томас Леч отработал на новом посту только месяц. В итоге возглавлявший прежде «Бохум» немецкий специалист поднял «Зальцбург» с пятого места на второе и гарантировал участие в отборочных раундах ЛЧ. Но все же того, что работает на внутренней арене, недостаточно, чтобы рассчитывать на положительный результат в противостоянии с «Реалом». Можно организованно защищаться и даже периодически напрягать мадридскую оборону, однако исход все равно неизбежен. Нереализованный Винисиусом Жуниором выход один на один лишь отсрочил неизбежное. Второй шанс — и снова после блестящего паса Беллингема — бразилец использовал. Да как! На скорости убрал финтом защитника и с линии штрафной левой пробил впритирку со штангой. Второй гол сливочных — результат отлично работавшего контрпрессинга. Рука Алонсо уже видна. Как и контуры системы, которая дает звездам время и пространство, чтобы творить. Так — как Винисиус, восхитительно красиво оставивший мяч пяткой оказавшемуся в идеальной позиции Вальверде. В общем, без шансов для «Зальцбурга», который к перерыву в онлайн-таблице уступил вторую строчку «Аль-Хилялю». Команда Симоне Индзаги выглядела сильнее лишенной турнирной мотивации «Пачуки», а преимущество по итогам первого тайма саудовской команде обеспечил гол имени однофамильцев Аль-Давсари. Нассер выступил в роли ассистента, после чего капитан «Аль-Хиляля» Салем красиво перебросил вратаря. А во втором тайме саудовская команда демонстрировала свойственный новому главному тренеру прагматизм. «Реал» же в какой-то момент подсел, благодаря чему организовавший несколько очень симпатичных атак «Зальцбург» заслужил как минимум один гол. Только для выхода из группы требовалось отыграть два мяча и не пропустить, а мадридцы, само собой, мириться с происходившим на поле не собирались. Причем Алонсо не ограничился заменами по позициям, а перестроил схему на леверкузенскую тройку центральных защитников. Спасибо Карло Анчелотти, который развил оборонительные навыки Тчуамени! И Гонсало Гарсию к работе с главной командой, кстати, тоже начал привлекать итальянец. Это, впрочем, не означает, что Алонсо использует багаж предшественника. У Анчелотти 21-летний форвард изредка получал крохи игрового времени, а на турнире в США из-за болезни Мбаппе стал основным центральным нападающим. Гол «Аль-Хилялю», результативная передача в игре с «Пачукой» и победная точка в третьем туре — Гарсия отметился в каждой игре! А после его очередного успеха «Зальцбургу» оставалось надеяться на «Пачуку». И мексиканцы едва не помогли, несколько раз посеяв панику у ворот Буну. Сравняй «Пачука» счет, только и было бы разговоров, что о фантастическом спасении ее вратаря, который при счете 1:0 не дал забить выходившему один на один Маркосу Леонардо. Вот только последнее слово осталось за все же за забившим в добавленное время бразильцем. «Аль-Хиляль» — второй и сыграет в ⅛ финала с «Манчестер Сити». А «Реал» ждет игра с «Ювентусом», что в сравнении с групповым турниром станет переходом на новый уровень сложности. Автор: Андрей Кузичев