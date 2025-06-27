«ПСЖ» уберет Месси, а «Реал» снесет «Ювентус»? Впереди плей-офф клубного ЧМ

«Возможно, небольшая критика есть, но это нечто новое, нечто особенное. Это настоящий чемпионат мира, с лучшими командами и лучшими футболистами. Для создания клубного ЧМ пришел подходящий момент — мы уже сто лет знаем лучшую страну, но до этого года не знали лучшего клуба. Так что создать для этого клубный ЧМ было бы неплохой идеей. Думаю, участвующим в нем игрокам турнир очень нравится. Харри Кейн из “Баварии” сказал, что это великолепное соревнование, прекрасное… А те, кто не приехал, конечно, хотели бы тоже быть здесь». (The Athletic).