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«ПСЖ» уберет Месси, а «Реал» снесет «Ювентус»? Впереди плей-офф клубного ЧМ

Определились все участники ⅛ финала клубного ЧМ-2025 по футболу в США.

Источник: Reuters

На клубном чемпионате мира в США подошла к концу групповая стадия, которая больше запомнилась не результатами, а неприятными «околофутбольными» моментами. РИА Новости Спорт подводит итоги не самого яркого этапа турнира и предваряет кульминацию главного футбольного шоу 2025 года.

Итоги группового этапа

В ⅛ финала вышли с первого места:

  • «Палмейрас» (Бразилия);
  • «ПСЖ» (Франция);
  • «Бенфика» (Португалия);
  • «Фламенго» (Бразилия);
  • «Интер» (Италия);
  • «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Реал» (Испания).

со второго места:

  • «Интер Майами» (США);
  • «Ботафого» (Бразилия);
  • «Бавария» (Германия);
  • «Челси» (Англия);
  • «Монтеррей» (Мексика);
  • «Флуминенсе» (Бразилия);
  • «Ювентус» (Италия);
  • «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

вылетели:

«Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Атлетико» (Испания), «Сиэтл Саундерс» (США), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Эсперанс» (Тунис), «Лос-Анджелес» (США), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Редс» (Япония), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР), «Ульсан HD» (Южная Корея), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Видад» (Марокко), «Зальцбург» (Австрия) и «Пачука» (Мексика).

Источник: Reuters

48 матчей за 12 дней. Главное:

  • Разочарованиями группового этапа стали португальский «Порту» и мадридский «Атлетико», которые пакуют чемоданы и летят домой. Последним наиболее обидно: они набрали шесть очков, как и «ПСЖ» с «Ботафого», однако стали третьими по дополнительным показателям;
  • Египетский «Аль-Ахли» четыре (!) раза вел по ходу матча с вышеупомянутым «Порту», но так и не смог дожать «драконов» — 4:4;
  • Пожалуй, самая шумная сенсация — историческая победа «Бенфики» над «Баварией» в матче третьего тура и итоговое первое место в квартете С. Португальцы играли с немецким грандом до этого 13 раз: трижды им удавалось уйти от поражения и зацепить ничью, остальные десять встреч завершились поражением «орлов»;

Источник: Reuters

  • Несмотря на неудачу в матче с «Бенфикой», главным героем клубного ЧМ-2025 может стать Майкл Олисе. Он проводит первый сезон в мюнхенской «Баварии» и уже имеет 20+23 в 53 матчах за чемпионов Германии. В США у него 3+2, что на данный момент остается лучшим показателем на турнире;
  • Наконец, вчера шокировал «Ювентус». Итальянцы разгромно проиграли «Манчестер Сити» со счетом 2:5 (первое поражение «старой синьоры» от «горожан» с 1976 года), однако все равно пробились в плей-офф. Где получили, пожалуй, одного из самых сложных оппонентов на этой стадии;
  • Кстати, «Сити» стал единственной командой на КЧМ-2025, которая выиграла все три стартовых матча. Браво, Хосеп Гвардиола! Как может, спасает бестрофейный сезон.

Источник: Reuters

Чем расстроил старт КЧМ-2025?

Слабый уровень малоизвестных команд. Хотя это было понятно до старта клубного ЧМ, но все же… Какой логикой руководствовались организаторы, которые приглашали в США — например — любительский клуб «Окленд» из Новой Зеландии, где футболисты даже не получают зарплату? Ряд лидеров даже не полетел в Америку, ведь как быть с основной работой риэлтора, парикмахера и менеджера? Неудивительно, что матч против «Баварии» завершился деклассированием со счетом 10:0. Ну, а итоговая разница мячей после трех встреч в группе у любителей стала 1−17.

«Нелётная» погода. Сразу несколько матчей откладывались/прерывались из-за гроз и ливней, которые в этом июне обрушились на Штаты. Так, встреча «Окленда» с «Бенфикой» затянулась почти на пять часов.

Посещаемость матчей. Со временем ситуация наладится и на матчи плей-офф, где куда больше ярких афиш, будут аншлаги. Однако на групповом этапе Международной федерации футбола (ФИФА) было из-за чего погрустить, потому что полупустые трибуны наносили серьезный ущерб имиджу обновленного КЧМ. Возьмем тот же красавец-стадион в Атланте во время игры «Челси» и «Лос-Анджелеса»: на 75-тысячную арену пришло чуть более 22 тысяч зрителей, что на ТВ-картинке выглядело весьма удручающе.

Но президент ФИФА Джанни Инфантино не унывает:

«Возможно, небольшая критика есть, но это нечто новое, нечто особенное. Это настоящий чемпионат мира, с лучшими командами и лучшими футболистами. Для создания клубного ЧМ пришел подходящий момент — мы уже сто лет знаем лучшую страну, но до этого года не знали лучшего клуба. Так что создать для этого клубный ЧМ было бы неплохой идеей. Думаю, участвующим в нем игрокам турнир очень нравится. Харри Кейн из “Баварии” сказал, что это великолепное соревнование, прекрасное… А те, кто не приехал, конечно, хотели бы тоже быть здесь». (The Athletic).

Источник: Reuters

Все пары ⅛ финала

28 июня

  • «Палмейрас» — «Ботафого» (19:00 мск)
  • «Бенфика» — «Челси» (23:00)

29 июня

  • «Интер» — «Флуминенсе» (19:00)
  • «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» (23:00)

30 июня

  • «ПСЖ» — «Интер Майами» (22:00)

1 июля

  • «Фламенго» — «Бавария» (04:00)
  • «Реал» — «Ювентус» (22:00)

2 июля

  • «Боруссия» — «Монтеррей» (04:00)

Разумеется, внимание фанатов привлечет противостояние Лионеля Месси и его «Интер Майами» с действующим победителем Лиги чемпионов «ПСЖ», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов. Если не забыли, перед переходом в американский клуб великий аргентинец выступал как раз за парижан.

Также мы станем свидетелями очередной серии европейской классики: возглавляемый Хаби Алонсо «Реал» с прошедшим через обострение гастроэнтерита Килианом Мбаппе попробует добить «Юве» после разгрома от «Манчестер Сити».

* * *

Четвертьфиналы состоятся 4 и 5 июля, в то время как полуфиналы будут сыграны 8-го и 9-го числа. Финал запланирован на 13 июля (стартует в 22:00 по Москве).

Автор: Иван Орехов

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