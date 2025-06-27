Месть за разгром или повторение успеха: что случится в центральном матче 14-го тура КПЛ?

В субботу зрителей ждут две встречи: набравший ход «Улытау» сыграет с «Жетысу» (17:00), а серьезно обновленный «Атырау» постарается вернуться на победную тропу в домашней игре с «Окжетпесом» (18:00).
В воскресенье «Тобол» и «Женис» во второй раз за неделю сыграют друг с другом в Костанае (18:00), а растерявший весь состав и тренерский штаб «Туран» примет дома «Актобе» (18:00).
Лидеры из «Астаны» поспорят с «Кызыл-Жаром» (20:00), а неуступчивый «Кайсар» встретится с «Елимаем» (20:00). В центральной игре тура схлестнутся «Ордабасы» и «Кайрат» (20:00).
«Астана» не отдаст первое место в КПЛ?
Смена лидеров в этом туре вряд ли намечается. У столичных три очка отрыва от «Кайрата», а еще домашняя игра с «Кызыл-Жаром», в которой хозяева будут явными фаворитами. Сейчас сине-желтые идут на серии из пяти побед, а вот северяне не могут добыть викторию с первой половины мая. А еще они приедут в столицу менее свежими из-за кубковой игры в среду.
С учетом того, что «Кайрат» ждет непростой выезд в Шымкент, отрыв «Астаны» от конкурентов может даже увеличиться. Но это зависит от центральной игры тура.
Кроме того, не забываем про «Тобол», который по потерянным очкам идет вровень с «Астаной». У костанайцев на два матча меньше, и команда вновь, как и в среду, сыграет с «Женисом». В кубковой встрече матч для «Тобола» сложился непросто (2:1), но в этот раз коллектив сможет рассчитывать на пропускавшего ту встречу из-за перебора желтых карточек Ислама Чеснокова.
«Актобе» получит идеальный шанс выйти из кризиса
Красно-белые идут на серии из четырех матчей без побед, набрав за эти четыре тура всего лишь один балл. Команда нуждается в экстренной встряске. И гостевой матч с «Тураном» — идеальный вариант для этого.
За последнюю неделю туркестанцы растеряли почти весь свой костяк, лишившись легионеров, ведущих казахстанцев и тренерского штаба. Поговаривают, что в Туркестане будут проводить просмотр игроков из области, и это не есть хорошо для перспектив клуба в КПЛ.
Такую разобранную команду «Актобе» должен побеждать на классе, пусть и на выезде. Иначе актюбинцы сами рискуют затонуть в собственных страданиях, вызванных неудовлетворительными результатами. Кстати говоря, новички — Георгий Жуков и Артур Шушеначев — могут дебютировать за команду в этой игре.
«Ордабасы» — «Кайрат»: чем закончится центральный матч тура?
Это будет яркая битва, в которой схлестнутся чемпионы последних двух лет. В первом круге, еще в марте, «Кайрат» разгромил «Ордабасы» на своем поле со счетом 4:0. Но это был еще совсем разобранный и неготовый к борьбе коллектив из Шымкента (вы помните, что команда даже была в зоне вылета).
Сейчас ситуация чуть улучшилась, но южане все еще далеки от идеала. Команда находится на седьмом месте в КПЛ, и чтобы не усугублять ситуацию, ей нужно набирать три очка в предстоящем туре.
Вот только «Кайрат» тоже не намерен заниматься «благотворительностью» и раздаривать очки. В мае команда проиграла три матча кряду, в том числе вылетев из Кубка Казахстана от «Ордабасы» (0:1). Но после этого на счету алматинцев две победы и ничья.
Шансов на победу у «Кайрата» как будто бы больше, тем более у хозяев на этой неделе был энергозатратный матч с «Кызыл-Жаром» (0:0) в национальном кубке. Но нельзя не учитывать тот факт, что у «Ордабасы» имеется серия из четырех игр без поражений.
Да, они не так часто выигрывают, но и себя обыгрывать не дают. В последнее время игры с участием «Ордабасы» не радуют большим обилием голов, поэтому и здесь все может решить один-два точных удара.
Добавим, что «Актобе», «Ордабасы» и «Кайрату» осталось провести по две игры перед стартом квалификационной кампании в еврокубках. Поэтому всем командам нужно выходить на свой пик уже сейчас.
Димаш Тулегенов