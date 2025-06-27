Месть за разгром или повторение успеха: что случится в центральном матче 14-го тура КПЛ?

Смена лидеров в этом туре вряд ли намечается. У столичных три очка отрыва от «Кайрата», а еще домашняя игра с «Кызыл-Жаром», в которой хозяева будут явными фаворитами. Сейчас сине-желтые идут на серии из пяти побед, а вот северяне не могут добыть викторию с первой половины мая. А еще они приедут в столицу менее свежими из-за кубковой игры в среду.