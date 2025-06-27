Бросил все в России ради Европы, а теперь бесславно вернется на родину? Что будет дальше с Кузяевым

На прошлой неделе Далер Кузяев покинул французский «Гавр» — контракт с полузащитником не продлили. Бывший игрок сборной России в 32 года стал свободным агентом и может вернуться в «Зенит», где до этого провел шесть сезонов.
Где продолжит карьеру Кузяев?
Кузяев уезжал в «Гавр» за мечтой поиграть в Европе. Но последнее время признавался, что хочет перебраться в клуб из мусульманской страны — он верующий человек:
«Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это — находиться в мусульманской стране. Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю данные чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране».
Но сейчас приоритет Кузяева — Европа. Агенты ищут ему вариант в топ-5 лигах, при этом россиянин хочет сохранить зарплату в 350 тысяч евро, которую получал в «Гавре». «Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», — сообщил источник Sport24.
Почему Кузяев не нужен «Гавру»? Первый сезон во Франции был удачным: Кузяев провел 30 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Тренер Лука Элснер высоко ценил его за универсальность и использовал в гибридной роли — Кузяев играл в центре, но по ходу матча мог сдвинуться на фланг.
За универсализм Кузяева ценили и в «Зените» — там он иногда играл даже флангового защитника. Но в этом сезоне у Кузяева в «Гавре» все сломалось: при новом тренере Дидье Дигара он потерял место в основе, стал получать травмы и провел лишь 12 матчей — преимущественно выходил на замену в концовках.
Зачем Кузяев «Зениту»?
Сообщается, что Кузяев уже контактировал с российскими клубами — «Зенитом» и ЦСКА. Питерцы не скрывают интереса к бывшему полузащитнику, но он уже дважды отказывался возвращаться. При этом сейчас Кузяев пока не спешит с выбором нового клуба.
«Сейчас Далер в отпуске, отдыхает. Есть несколько вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом. Мы не спешим — анализируем ситуацию, контактируем с клубами, думаем, чтобы в конечном итоге принять правильное решение», — сказал отец игрока Адьям Кузяев.
Хотя источники подчеркивают, что Кузяев вернется в РПЛ в крайнем случае, трансфер не так маловероятен. Во-первых, инсайдеры уточняют, что при переходе в РПЛ Кузяев потребует значительно большую зарплату. В 32 года это может оказаться важным фактором для возвращения: в Европе поиграл, а последним контрактом нужно заработать на пенсию.
Во-вторых, Кузяев изначально с большим трудом нашел себе вариант в Европе. Будучи лидером «Зенита» и сборной России, он с большим трудом пристроился в скромный французский «Гавр». Сейчас — в 32 года после травмы и почти полностью пропущенного сезона — найти команду в высших дивизионах топ-5 лиг очень сложно.
В-третьих, сейчас Кузяев реально нужен «Зениту» — со спортивной точки зрения переход имеет смысл. После продажи Клаудиньо и возможного ухода Вендела в «Зените» острый дефицит центральных полузащитников. А еще — универсалов: Кузяев может укрепить не только центр поля, но и правый фланг обороны, где зимой травмировался Караваев.
Денис Лебеденко