Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
28.06
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.01
П2
3.55
Футбол. Зарубежный
28.06
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Бросил все в России ради Европы, а теперь бесславно вернется на родину? Что будет дальше с Кузяевым

Трудный выбор.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Далер Кузяев покинул французский «Гавр» — контракт с полузащитником не продлили. Бывший игрок сборной России в 32 года стал свободным агентом и может вернуться в «Зенит», где до этого провел шесть сезонов.

Где продолжит карьеру Кузяев?

Кузяев уезжал в «Гавр» за мечтой поиграть в Европе. Но последнее время признавался, что хочет перебраться в клуб из мусульманской страны — он верующий человек:

«Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это — находиться в мусульманской стране. Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю данные чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране».

Но сейчас приоритет Кузяева — Европа. Агенты ищут ему вариант в топ-5 лигах, при этом россиянин хочет сохранить зарплату в 350 тысяч евро, которую получал в «Гавре». «Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», — сообщил источник Sport24.

Почему Кузяев не нужен «Гавру»? Первый сезон во Франции был удачным: Кузяев провел 30 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Тренер Лука Элснер высоко ценил его за универсальность и использовал в гибридной роли — Кузяев играл в центре, но по ходу матча мог сдвинуться на фланг.

За универсализм Кузяева ценили и в «Зените» — там он иногда играл даже флангового защитника. Но в этом сезоне у Кузяева в «Гавре» все сломалось: при новом тренере Дидье Дигара он потерял место в основе, стал получать травмы и провел лишь 12 матчей — преимущественно выходил на замену в концовках.

Зачем Кузяев «Зениту»?

Сообщается, что Кузяев уже контактировал с российскими клубами — «Зенитом» и ЦСКА. Питерцы не скрывают интереса к бывшему полузащитнику, но он уже дважды отказывался возвращаться. При этом сейчас Кузяев пока не спешит с выбором нового клуба.

«Сейчас Далер в отпуске, отдыхает. Есть несколько вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом. Мы не спешим — анализируем ситуацию, контактируем с клубами, думаем, чтобы в конечном итоге принять правильное решение», — сказал отец игрока Адьям Кузяев.

Хотя источники подчеркивают, что Кузяев вернется в РПЛ в крайнем случае, трансфер не так маловероятен. Во-первых, инсайдеры уточняют, что при переходе в РПЛ Кузяев потребует значительно большую зарплату. В 32 года это может оказаться важным фактором для возвращения: в Европе поиграл, а последним контрактом нужно заработать на пенсию.

Во-вторых, Кузяев изначально с большим трудом нашел себе вариант в Европе. Будучи лидером «Зенита» и сборной России, он с большим трудом пристроился в скромный французский «Гавр». Сейчас — в 32 года после травмы и почти полностью пропущенного сезона — найти команду в высших дивизионах топ-5 лиг очень сложно.

В-третьих, сейчас Кузяев реально нужен «Зениту» — со спортивной точки зрения переход имеет смысл. После продажи Клаудиньо и возможного ухода Вендела в «Зените» острый дефицит центральных полузащитников. А еще — универсалов: Кузяев может укрепить не только центр поля, но и правый фланг обороны, где зимой травмировался Караваев.

Денис Лебеденко