Бросил все в России ради Европы, а теперь бесславно вернется на родину? Что будет дальше с Кузяевым

«Я бы хотел пожить там, ощутить на себе, каково это — находиться в мусульманской стране. Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю данные чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране».