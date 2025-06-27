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Клуб КПЛ представил нового главного тренера и двух игроков

Футбольный клуб «Туран» официально объявил о назначении Абдухалика Бурибаева на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Туран"

Опытный специалист уже работал с командой в прошлом, привел ее к победе в первой лиге и вывел в элиту казахстанского футбола. После перерыва Бурибаев возвращается к работе с коллективом, чтобы вновь решить амбициозные задачи.

Его предшественник Виталий Жуковский вернулся в «Атырау».

Также был объявлен тренерский штаб: помощником главного тренера стал Артур Авакянц, за физическую подготовку будет отвечать Колдас Ешджанов, а за работу с вратарями — Мейрали Ламаев.

Рахат Усипханов возвращается в «Туран»

Клуб сообщил о возвращении полузащитника Рахата Усипханова. Футболист уже выступал за «Туран» в предыдущие сезоны и завоевал признание болельщиков. В его карьере также были «Иртыш», «Экибастуз», «Академия Онтустик».

Подписание опытного универсала

Кроме того, к «Турану» присоединился защитник Мирам Сапанов. Игрок имеет внушительный опыт выступлений за клубы КПЛ, включая «Акжайык», «Ордабасы», «Кайсар», «Каспий», «Шахтер», «Атырау». В сезоне-2025 он провел 11 матчей за «Атырау» и отличился тремя голами.