«Барса» борется с «Баварией», к Головину едут звёзды. Трансферные слухи Европы за неделю

История Леау похожа на ситуацию Тео. Португалец — также один из лидеров «Милана», но прошлый сезон получился плохим. Точно так же к Рафаэлу есть претензии по самоотдаче и характеру. Однако 26-летний вингер пока далёк от трансфера. Спортивный директор миланцев Игли Таре отвергает все слухи: «Леау — игрок высочайшего уровня. Он ключевой игрок для нас и нашего проекта и будет ключевым для нашего проекта. “Бавария”? Мы пока не получали никаких предложений. Это только слухи в СМИ».