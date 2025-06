«Барса» борется с «Баварией», к Головину едут звёзды. Трансферные слухи Европы за неделю

Также в «Монако» перебирается Поль Погба! Фабрицио Романо дал Here We Go по сделке с 32-летним французом. Последний раз полузащитник выходил на поле 3 сентября 2023 года. А затем его дисквалифицировали из-за употребления запрещённых веществ. Интересно, что теперь покажет Погба (да и Фати) в одной команде с российским полузащитником Александром Головиным.