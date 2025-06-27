Левша, быстрый и техничный: «Ордабасы» нашел усиление перед еврокубками

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, полузащитник Владислав Наумец уже находится в расположении клуба.
«Завтра клуб представит его официально. Касательно характеристик игрока можем отметить, что он левша, быстрый, техничный. Довольно неплохое усиление», — пишет источник.
Ранее «Ордабасы» подписал другого украинского хавбека Юрия Вакулко, выступавшего за «Кривбасс», «Днепр», «Партизан» и другие команды.
Напомним, «Ордабасы» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА против грузинского «Торпедо» из Кутаиси. Первый матч пройдет 10 июля в Грузии, ответный — 17 июля в Шымкенте.