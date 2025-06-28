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Председатель правления «Ливерпуля» заявил о разочаровании из-за ухода Александер-Арнольда

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер рассказал о встрече с защитником Трентом Александер-Арнольдом перед его уходом из клуба, а также сообщил, что испытывает чувство разочарования из-за этой ситуации.

Источник: Чемпионат.com

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер рассказал о встрече с защитником Трентом Александер-Арнольдом перед его уходом из клуба, а также сообщил, что испытывает чувство разочарования из-за этой ситуации.

«Мы уважаем тот факт, что Трент ушёл. Недавно я рассказал кому-то, как вместе с Билли [Хоганом] (исполнительный директор “Ливерпуля”. — Прим. “Чемпионата”) встретил Трента в последние выходные сезона. Я просто хотел, чтобы он услышал лично от меня о том, как клуб благодарен за всё сделанное им.

Он показал мне фотографию, где ему было семь лет, он был маленьким мальчиком из академии. Я очень ценю всё сделанное им, но настало время ему уйти, а нам — искать замену.

Мы желаем ему всего наилучшего, и я понимаю чувства болельщиков, которые разочарованы. Мы тоже разочарованы, но это не омрачает мои прекрасные воспоминания о нём", — приводит слова Вернера Liverpool Echo.

1 июня Александер-Арнольд стал футболистом мадридского «Реала».

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