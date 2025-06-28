Стал известен план «Барселоны» по успешной регистрации Нико Уильямса

По информации источника, сине-гранатовые хотят заключить с футболистом сборной Испании контракт, рассчитанный на шесть лет с целью более лёгкой амортизации сделки. При этом Уильямс согласен получать более низкую заработную плату в первом сезоне за «блауграну», чтобы его трудовое соглашение было зарегистрировано. Однако в следующие годы оклад 22-летнего вингера в испанском гранде увеличится.