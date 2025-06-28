Как КЧМ повлияет на «Реал», «ПСЖ» и другие топ-клубы в новом сезоне? У эксперимента ФИФА точно будут последствия

С одной стороны, летние турне по США для них — уже привычная история. Но есть нюанс: игроки всегда отправлялись в них после восстановления и сборов. Масса тактических занятий, закачка кислорода в организм, кроссы и физиотерапия — все это важные моменты для подготовки в межсезонье, на которые надо отводить определенное время. А КЧМ лишил этих драгоценных недель, заставив сразу погрузиться в соревновательный режим, когда результаты важны как минимум с финансовой точки зрения. Это не плавная раскачка через спарринги с соперниками из низших дивизионов, а полноценная рубка, в которой каждый хочет добиться успеха и заработать денег.