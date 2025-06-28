Как КЧМ повлияет на «Реал», «ПСЖ» и другие топ-клубы в новом сезоне? У эксперимента ФИФА точно будут последствия

Гвардиола, Алонсо и Киву впервые работают в таком графике
Несмотря на пафосное название и масштабную промокампанию, клубный чемпионат мира не вызвал глобального интереса. Да, афиши «ПСЖ» — «Атлетико» или «Манчестер Сити» — «Ювентус» — всегда событие. Но в США это скорее исключение из правил. Разгром «Окленд Сити» и противостояния клубов из Азии и Африки точно не будоражили воображение (хотя представители Латинской Америки неоднократно удивили). Да и часовой пояс в любом случае влиял — конечно, европейским зрителям можно смотреть обзоры ночных матчей утром, но это все равно не то.
Вряд ли всплеск ажиотажа случится в плей-офф, однако средняя зрелищность встреч с этой стадии точно повысится. В большей части пар ⅛ финала легко выделить фаворита и аутсайдера, при этом важно понимать, что КЧМ — турнир краткосрочный и во многом непредсказуемый, так что сенсации могут случиться уже в ближайшее время.
«Реал» — «Ювентус», выяснение старых отношений между Месси и «ПСЖ», новая встреча Индзаги и Гвардиолы — все это интересно и захватывающе. Правда, пока не получается отделаться от ощущения, что клубный чемпионат мира — полутоварищеский турнир, где клубы в первую очередь гонятся за заработком и постепенно раскачивают составы перед началом сезона.
С одной стороны, летние турне по США для них — уже привычная история. Но есть нюанс: игроки всегда отправлялись в них после восстановления и сборов. Масса тактических занятий, закачка кислорода в организм, кроссы и физиотерапия — все это важные моменты для подготовки в межсезонье, на которые надо отводить определенное время. А КЧМ лишил этих драгоценных недель, заставив сразу погрузиться в соревновательный режим, когда результаты важны как минимум с финансовой точки зрения. Это не плавная раскачка через спарринги с соперниками из низших дивизионов, а полноценная рубка, в которой каждый хочет добиться успеха и заработать денег.
Как это отразится на новом сезоне? Пока загадка, но прогнозы не самые обнадеживающие. Например, у Хаби Алонсо вообще не останется времени, чтобы заложить базис своего футбола (этим спокойно займется «Барселона»). Пеп в «Сити» явно хотел бы потратить больше времени на перестройку и интеграцию новичков, Киву в «Интере» — на притирку к новой команде, а Энрике в «ПСЖ» — как минимум на восстановление (как функциональное, так и ментальное). Пройти как можно дальше в плей-офф важно для клубного бюджета, будущих трансферов и статуса, но потенциал команд на длительной дистанции от этого сильно пострадает.
И сравнения с турнирами сборных тут не совсем уместны — даже в грандах хватает футболистов, которые не получают вызов на чемпионаты мира, Европы или Кубок Америки, что позволяет тренерам начинать оттачивать важные моменты хотя бы с ограниченной группой игроков. Сейчас же работает весь состав, и нагрузка на него — в целом как осенью или зимой.
Нам остается только наблюдать, как клубный чемпионат мира отразится на топ-клубах в сезоне-2025/26. Но уже сейчас очевидно: ФИФА создала опасный эксперимент, через который невозможно пройти без последствий. Они точно возникнут — пусть и не сразу.
Автор: Марк Бессонов