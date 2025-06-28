Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Палмейрас
0
:
Ботафого
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.97
П2
4.70
Футбол. Зарубежный
23:00
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.60
П2
2.31
Футбол. Зарубежный
29.06
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.40
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
29.06
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.15
П2
1.68
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Романо: Полузащитник Самуэле Риччи переходит из «Торино» в «Милан»

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи в ближайшее время перейдёт в «Милан».

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи в ближайшее время перейдёт в «Милан». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Клубы согласовали трансфер, стоимость которого составит € 23 млн, ещё € 2 млн прописаны в виде бонусов. В начале следующей недели стороны завершат все приготовления перед официальным анонсом трансфера.

В 36 матчах прошедшего клубного сезона Самуэле Риччи забил один гол и отдал две голевые передачи. Футболист является воспитанником «Эмполи», за который он выступал до 2022 года. В активе игрока есть матчи за национальную команду Италии.

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше