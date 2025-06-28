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«Я однажды сказал, что уйду, если “Ливерпуль” заплатит за игрока 100 млн евро». Клопп — о трансфере Вирца

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Флориана Вирца из «Байера» за рекордные 116 млн фунтов.

Источник: ФК "Ливерпуль"

«Без сомнений, это невероятная сумма, и любой игрок в “Ливерпуле” осознает, что после такого трансфера к нему будут предъявлены очень высокие требования. Если что-то пойдет не так в течение двух или трех матчей, сразу начнутся вопросы.

Все мы понимаем, что речь идет о великом футболисте. Я однажды сказал, что уйду, если “Ливерпуль” заплатит за игрока 100 миллионов евро. Но мир меняется, и таковы реалии современного рынка.

Флориан — выдающийся игрок, который может принести пользу любой команде. Будет ли он способен сделать действующих чемпионов Англии еще сильнее — покажет время», — цитирует Клоппа Goal.

В прошлом сезоне 22-летний Флориан Вирц провел за «Байер» 45 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 голевых передач.

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