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Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»

«Ботафого» вышел из тяжелейшей группы, но проиграл в ⅛ финала.

Источник: Reuters

Две бразильские команды — «Палмейрас» и «Ботафого» — зарубились в Филадельфии на клубном чемпионате мира и определили первого участника ¼ финала. Всё решилось в дополнительное время.

«Ботафого» вышел в плей-офф, поскольку выжил в «группе смерти» с «ПСЖ» и «Атлетико». «Палмейрас» опередил всех в квартете с «Интер Майами», «Порту» и «Аль-Ахли». В итоге соперники, которые прекрасно знают друг друга по бразильской лиге, сошлись в ⅛ финала. В основе «Палмейраса» появился бывший защитник ЦСКА Бруно Фукс, а у «Ботафого» с первых минут выбежал фланговый нападающий Артур — экс-футболист «Зенита».

Источник: Reuters

На старте встречи сразу стало понятно, что легко не будет никому. Александер Барбоса жёстко подкатился под Ричарда Риоса — жёлтая карточка. Немного удивило, что колумбиец вернулся в игру, поскольку врачи долго оказывали ему помощь. А чуть позже Барбоса в последний момент опередил Витора Роке перед воротами «Ботафого». Защитник номинальных гостей оставил экс-игрока «Барселоны» без гола, хотя мяч прошёл в опасной близости от дальней штанги. Барбосе повезло, что обошлось без автогола.

Показательный момент. На 31-й минуте, когда состоялся перерыв на водопой, режиссёр трансляции нарезал хайлаты. Но поскольку голевых моментов было крайне мало, нам показывали другое. Жёсткие стыки, удары по ногам, столкновения — краткая характеристика первого получаса игры.

В итоге до перерыва команды суммарно собрали больше жёлтых карточек (три), чем ударов в створ ворот (один). Риос расчехлил «пушку» в добавленное время, но вратарь перевёл мяч на угловой. В остальном — плотная игра с минимальным количеством свободного пространства. «Ботафого» и вовсе проснулся только под конец первой половины.

За пять минут после перерыва команды пробили в створ чаще, чем в первой половине. Вратарь «Ботафого» Джон Виктор остановил неплохой удар будущего футболиста «Челси» Эстевана. А голкипер «Палмейраса» Вевертон спокойно забрал мяч в руки после попытки Артура. Бодрый старт второго тайма вселил надежду в то, что дальше будет интереснее.

Источник: Reuters

Но время шло, а нули никак не исчезали с табло. На 73-й минуте «Палмейрас» был близок к голу, однако Виктор вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Маурисио. Свисток об окончании второго тайма команды встретили без голов. Первый матч в плей-офф — и сразу выход за пределы основного времени. У «Палмейраса» было подавляющее преимущество по ударам (16:4), а «Ботафого» попал в створ всего один раз.

С началом дополнительного времени общий рисунок не поменялся — «Палмейрас» владел преимуществом, а «Ботафого» оборонялся. Неудивительно, что номинальные хозяева открыли счёт. Вышедший на замену Паулиньо сделал всё красиво. Убрал одного соперника, а потом идеально попал в дальний угол. Кстати, мяч пролетел между ног бывшему защитнику «Краснодара» Кайо. Вратарь «Ботафого» Виктор от злости дубасил себя бутылкой по голове, но вряд ли он мог спасти команду в этом моменте. Один финт Паулиньо разрушил всю оборонительную конструкцию соперника.

Источник: Reuters

Через три минуты после этого тренер «Палмейраса» снял с игры автора гола. Возможно, дело в повреждении. В перерыве между экстра-таймами Паулиньо потирал ногу, хотя мешка со льдом не было. Любопытно, что вместо него выпустили третьего центрального защитника.

Источник: Reuters

«Ботафого» пришлось играть первым номером, но это не отразилось на результате. «Палмейрас» продрался в четвертьфинал, где встретится либо с «Челси», либо с «Бенфикой». Правда, бразильскому клубу нужно играть без основного защитника — Густаво Гомес в концовке наработал на вторую жёлтую карточку. Парагваец зачем-то схватил Барбосу в центре поля и попытался выполнить бросок в стиле смешанных единоборств. Глупейшее удаление! Гомес в любом случае пропустил бы четвертьфинал из-за перебора жёлтых карточек, но его отсутствие на последних минутах встречи с «Ботафого» могло дорого обойтись «Палмейрасу».

Автор: Кирилл Закатченко

Палмейрас
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Ботафого
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
28.06.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Абел Феррейра
Ренату Пайва
Голы
Палмейрас
Паулу Энрике Паулиньо
(Ричард Риос)
100′
Составы команд
Палмейрас
21
Вевертон
120+5′
4
Агустин Гиай
22
Хоакин Пикерес
85′
15
Густаво Гомес
40′
116′
3
Бруно Фукс
8
Ричард Риос
40
Аллан
71′
12
Майке
41
Эстеван
63′
10
Паулу Энрике Паулиньо
103′
13
Микаэл
18
Маурисиу
84′
17
Факундо Торрес
9
Витор Роке
63′
31
Луиджи
32
Эмилиано Мартинес
91′
5
Анибал Морено
120+2′
Ботафого
12
Джон Виктор
2
Витиньо
99
Игор Жезус
7
Виктор Гимарайнс Артур
65′
20
Александер Барбоса
3′
13
Алекс Теллес
35′
66′
66
Куябано
5
Данилу Барбоза
83′
28
Ньютон
90+4′
10
Джефферсон Саварино
71′
30
Карлос Хоакин Корреа
32
Жаир Кунья
83′
31
Фернанду да Силва Кайо
25
Маркес Лоурейру Аллан
66′
8
Альваро Монторо
105+3′
17
Марлон Фрейтас
102′
98
Артур Кабрал
Статистика
5
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
15
Угловые
8
11
Фолы
20
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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