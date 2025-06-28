Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»

Но время шло, а нули никак не исчезали с табло. На 73-й минуте «Палмейрас» был близок к голу, однако Виктор вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Маурисио. Свисток об окончании второго тайма команды встретили без голов. Первый матч в плей-офф — и сразу выход за пределы основного времени. У «Палмейраса» было подавляющее преимущество по ударам (16:4), а «Ботафого» попал в створ всего один раз.