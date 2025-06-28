Погба не сдержал слез во время подписания контракта с «Монако». Француз не играл с 2023 года

32-летний футболист, не выходивший на поле с 2023 года, стал игроком монегасков на правах свободного агента.
Когда настал момент поставить подпись под документами, футболист растрогался до слез. Контракт с «Монако» рассчитан на два года.
Поль Погба не выходил на поле с сентября 2023 года — вскоре после этого он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В ноябре того же года туринский «Ювентус», за который выступал француз, расторг с ним контракт.
Срок отстранения завершился в марте 2025 года.
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