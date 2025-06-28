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Криштиану Роналду объяснил, почему отказался сыграть на клубном чемпионате мира в США

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему отказался от предложений других клубов сыграть за них на клубном чемпионате мира в США.

Источник: Чемпионат.com

«У меня были некоторые предложения сыграть в клубном чемпионате мира, но я думаю, что это не имело смысла, потому что я предпочитаю хорошо отдохнуть, хорошо подготовиться, потому что следующий сезон будет очень длинным с чемпионатом мира в концовке. Поэтому я хочу быть готовым не только к игре за “Аль-Наср”, но и к национальной команде. Вот почему я решил сыграть за сборную, а затем не принимать других предложений и остаться в клубе», — сказал Роналду в интервью пресс-службе «Аль-Насра».

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. Ранее португальский футболист играл за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016.

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