Матч «Челси» на КЧМ завершили через 4,5 часа после начала! Драматичный вылет Ди Марии

Спустя пять минут английский клуб потерял получившего травму Бенуа Бадьяшиля. Чуть позже Лиам Делап чётко реализовал выход один на один с вратарём. Правда, гол отменили, поскольку англичанин залез во «вне игры». А дальше в дело снова вмешалась американская погода. Встречу прервали на 85-й минуте как раз в тот момент, когда над стадионом нависли грозовые тучи. По недовольным лицам футболистов «Челси» было сразу понятно, как они относятся к вынужденной паузе.