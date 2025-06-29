«В Париже Месси ощутил, что такое ад». Лео отомстит «ПСЖ», играя за «Интер Майами»?

Лео приходилось непросто и в бытовом плане: вплоть до жалоб соседей на шум от его детей. «В мою дверь стучали в 9 или 10 часов вечера и просили, чтобы дети не играли с мячом. Соседи доставали нас, чтобы мы не шумели. Я ничего не имею против них, но, к сожалению, всё пошло не так, как я и моя семья хотели. Это сильно повлияло на моё душевное состояние и отразилось на поле. В Париже я чувствовал себя не очень хорошо», — грустил аргентинец.