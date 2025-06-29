Тренер «Челси» назвал остановку матча с «Бенфикой» издевательством

«Мы ничего не позволяли сопернику и создали достаточно моментов, чтобы победить. А потом, после перерыва, игра полностью изменилась. Лично я считаю, что это не футбол. Уже седьмой, восьмой, девятый матч прерывается. Думаю, это издевательство. Честно говоря, это не футбол. Нам такое не надо. Нельзя быть в игре настолько долго. Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда матч нужно переносить. Но если вы прерываете 7−8 матчей, это означает, что, возможно, США — неподходящее место для турнира», — приводит слова Марески ESPN.