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Тренер «Челси» назвал остановку матча с «Бенфикой» издевательством

Тренер Мареска назвал остановку матча «Челси» и «Бенфики» издевательством.

Источник: Michael Regan/Getty Images

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал издевательством остановку матча ⅛ финала клубного чемпионата мира против португальской «Бенфики» из-за непогоды, отметив, что США является плохим местом для подобных турниров.

В ночь на воскресенье «Челси» разгромил португальскую «Бенфику» в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира со счетом 4:1. На 87-й минуте матч был прерван из-за дождя, пауза продолжалась два часа. Данная игра стала шестой на турнире, которая была перенесена из-за погодных условий.

«Мы ничего не позволяли сопернику и создали достаточно моментов, чтобы победить. А потом, после перерыва, игра полностью изменилась. Лично я считаю, что это не футбол. Уже седьмой, восьмой, девятый матч прерывается. Думаю, это издевательство. Честно говоря, это не футбол. Нам такое не надо. Нельзя быть в игре настолько долго. Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда матч нужно переносить. Но если вы прерываете 7−8 матчей, это означает, что, возможно, США — неподходящее место для турнира», — приводит слова Марески ESPN.

В четвертьфинале «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрасом». Встреча четвертьфинала пройдет 5 июля в Филадельфии.

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