Месси накануне матча с «ПСЖ» рассказал о времени, проведенном в клубе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не получил удовольствия от времени, которое провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», отметив, что был недоволен тренировочным процессом и матчами команды.
«Интер Майами» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, где в ⅛ финала турнира сыграет против «ПСЖ». Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 по московскому времени.
«В “ПСЖ” я провел два года, которые мне не нравились. Я не был доволен ни тренировками, ни играми. Мне было трудно адаптироваться ко всему этому», — приводит слова Месси ESPN.
Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента из «Барселоны». В составе «ПСЖ» Месси стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. 38-летний аргентинец является чемпионом мира, победителем Кубка Америки и восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Летом 2023 года он перешел в «Интер Майами».