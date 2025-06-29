«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Чанчунь Ятай» в чемпионате Китая

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Чанчунь Ятай» в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в Чанчуне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Чжу Чэньцзе (32-я минута) и Жуан Тейшейра (44). У хозяев мяч забил Тань Лун (53).
В китайской Суперлиге команда Слуцкого набрала 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 29 июня на выезде сыграет с «Бэйцзин Гоань».