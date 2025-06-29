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Президент «Спортинга»: Дьёкереш не уйдёт из клуба за € 60+10 млн, просто не уйдёт

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш ответил на вопрос о сумме, за которую клуб будет готов продать 27-летнего форварда Виктора Дьёкереша.

Источник: Чемпионат.com

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш ответил на вопрос о сумме, за которую клуб будет готов продать 27-летнего форварда Виктора Дьёкереша.

«Я не собираюсь называть цену, игрок сам знает, какова она. Могу сказать вам, что Виктор не уйдёт за € 60+10 млн, просто не уйдёт», — приводит слова Варандаша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали об интересе к шведскому футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ювентуса».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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