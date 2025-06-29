«Он станет одним из лучших в Европе». На КЧМ зажигает новый тренер-звезда

Филипе — трудоголик, в последние годы своей игровой карьеры он готовился стать тренером. В его голове есть чёткое представление, как мы хотим играть в футбол. Владеть мячом, контролировать его и атаковать каждый раз. Это понятная идея. Для меня это стало неожиданностью: у него были чёткие идеи, а затем он идеально их привил. Я не сомневаюсь, что он станет одним из лучших тренеров в Европе в течение трёх-четырёх лет. На мой взгляд, он может изменить то, как европейцы смотрят на бразильских тренеров. Филипе — парень, который заставит Европу взглянуть на бразильских тренеров по-другому.