Камбэк с 0:2 и пенальти решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

Счет был открыт на 15-й минуте: нападающий астанчан Адильо замкнул передачу Аслана Адиля — 0:1. На 32-й минуте уже сам Аслан Адиль удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой в центре обороны хозяев — 0:2.