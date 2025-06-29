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Камбэк с 0:2 и пенальти решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

В Костанае состоялся зрелищный матч 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), где «Тобол» и столичный «Женис» выдали результативную ничью — 2:2, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Счет был открыт на 15-й минуте: нападающий астанчан Адильо замкнул передачу Аслана Адиля — 0:1. На 32-й минуте уже сам Аслан Адиль удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой в центре обороны хозяев — 0:2.

Однако «Тобол» сумел вернуться в игру. Уже на 41-й минуте белорусский нападающий Николай Сигневич сократил отставание, отличившись после позиционной атаки — 1:2.

Во втором тайме костанайцы продолжали оказывать давление и добились своего на 76-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Жениса», и Ислам Чесноков уверенно реализовал 11-метровый — 2:2.

Команды имели шансы вырвать победу, но до финального свистка счет остался неизменным. Таким образом, «Тобол» и «Женис» делят очки.

Тобол Кс
2:2
Первый тайм: 0:0
Женис
Футбол, Казахстан, 14-й тур
29.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
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