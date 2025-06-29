Камбэк с 0:2 и пенальти решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

Счет был открыт на 15-й минуте: нападающий астанчан Адильо замкнул передачу Аслана Адиля — 0:1. На 32-й минуте уже сам Аслан Адиль удвоил преимущество гостей, воспользовавшись ошибкой в центре обороны хозяев — 0:2.
Однако «Тобол» сумел вернуться в игру. Уже на 41-й минуте белорусский нападающий Николай Сигневич сократил отставание, отличившись после позиционной атаки — 1:2.
Во втором тайме костанайцы продолжали оказывать давление и добились своего на 76-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Жениса», и Ислам Чесноков уверенно реализовал 11-метровый — 2:2.
Команды имели шансы вырвать победу, но до финального свистка счет остался неизменным. Таким образом, «Тобол» и «Женис» делят очки.
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