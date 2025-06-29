Разгромом с двумя пенальти обернулся матч «Актобе» в КПЛ

Команда Вячеслава Левчука быстро обеспечила себе комфортное преимущество и без особых проблем довела встречу до победы.
Счет в матче открыл нападающий «Актобе» Амаду Думбья — уже на 5-й минуте он поразил ворота хозяев. Спустя девять минут преимущество гостей удвоил полузащитник Данияр Усенов, отличившись на 14-й минуте.
На 27-й минуте у «Турана» был шанс сократить отставание, однако Рахат Усипханов не реализовал пенальти.
На последних минутах «Актобе» использовал свой шанс и реализовал пенальти.
Таким образом, «Актобе» набирает 29 очков, закрепившись на третьей строчке в таблице. «Туран», в свою очередь, продолжает находиться в зоне вылета с 11 баллами.
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