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Разгромом с двумя пенальти обернулся матч «Актобе» в КПЛ

«Актобе» уверенно обыграл туркестанский «Туран» в выездном матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) — 0:3.

Источник: ФК "Актобе"

Команда Вячеслава Левчука быстро обеспечила себе комфортное преимущество и без особых проблем довела встречу до победы.

Счет в матче открыл нападающий «Актобе» Амаду Думбья — уже на 5-й минуте он поразил ворота хозяев. Спустя девять минут преимущество гостей удвоил полузащитник Данияр Усенов, отличившись на 14-й минуте.

На 27-й минуте у «Турана» был шанс сократить отставание, однако Рахат Усипханов не реализовал пенальти.

На последних минутах «Актобе» использовал свой шанс и реализовал пенальти.

Таким образом, «Актобе» набирает 29 очков, закрепившись на третьей строчке в таблице. «Туран», в свою очередь, продолжает находиться в зоне вылета с 11 баллами.

Туран
0:3
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 14-й тур
29.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Turkistan Arena
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