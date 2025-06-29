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Двумя удалениями и минимальной победой обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

«Кайрат» одержал должную выездную победу в Шымкенте, минимально обыграв «Ордабасы» со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Единственный мяч на 18-й минуте забил полузащитник Жоржиньо, что и стало решающим эпизодом матча.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина заканчивали игру вдевятером: на 80-й минуте был удален вратарь Дан Глэйзер за вторую желтую карточку, а на 88-й прямую красную получил защитник Эдмилсон Сантос. Несмотря на численное преимущество, «Ордабасы» не сумел сравнять счет.

Ордабасы
0:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 14-й тур
29.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти