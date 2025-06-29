Двумя удалениями и минимальной победой обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

Единственный мяч на 18-й минуте забил полузащитник Жоржиньо, что и стало решающим эпизодом матча.
Подопечные Рафаэля Уразбахтина заканчивали игру вдевятером: на 80-й минуте был удален вратарь Дан Глэйзер за вторую желтую карточку, а на 88-й прямую красную получил защитник Эдмилсон Сантос. Несмотря на численное преимущество, «Ордабасы» не сумел сравнять счет.
Футбол, Казахстан, 14-й тур
29.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти