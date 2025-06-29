Двумя удалениями и минимальной победой обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

Подопечные Рафаэля Уразбахтина заканчивали игру вдевятером: на 80-й минуте был удален вратарь Дан Глэйзер за вторую желтую карточку, а на 88-й прямую красную получил защитник Эдмилсон Сантос. Несмотря на численное преимущество, «Ордабасы» не сумел сравнять счет.