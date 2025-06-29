Шестью голами с камбэком завершился матч «Астаны» в КПЛ

Уже на 6-й минуте полузащитник «Кызылжара» Александр Нойок срезал мяч в собственные ворота, подарив «Астане» быстрый гол. Однако северяне быстро оправились и сравняли счет на 28-й минуте, благодаря стараниям Елисея Горшунова. После перерыва столичный клуб вышел вперед благодаря реализованному пенальти Назми Грипши на 50-й минуте, а спустя три минуты Усман Камара закрепил преимущество — 3:1. Но «Кызылжар» не сдался: на 74-й минуте Рафаэль Сабиньо сократил отставание, а на 79-й Сенин Себай выровнял счет, забив третий мяч. Игра завершилась ничьей.
Таким образом, «Астана» набирает одно очко и сохраняет лидерство в чемпионате с 34 баллами. «Кызылжар», в свою очередь, закрепляется на восьмой строчке, имея в своем активе 15 очков.
Григорий Бабаян
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