Дубль и удаление решили исход матча 14-го тура КПЛ

В матче 14-го тура КПЛ семейский «Елимай» на выезде обыграл кызылординский «Кайсар» со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz. Уже на 7-й минуте встречи хозяева вышли вперед благодаря точному удару Нурдаулета Агзамбаева. Во втором тайме гости прибавили и сумели сравнять счет на 74-й минуте — отличился полузащитник Роман Муртазаев. Спустя пять минут «Кайсар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Оркена Махана. Этим «Елимай» воспользовался — на 88-й минуте Муртазаев оформил дубль и принес своей команде важную победу.