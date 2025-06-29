В «Астане» назвали причину упущенной победы в игре с «Кызыл-Жаром»

— У нас есть два-три футболиста, но нам бы хотя бы одного взять. По Арману ситуация вообще другая: он подошел ко мне, сказал, что он 5−6 лет не был дома, понимая, что это — шаг назад, попросил дать ему вернуться в «Иртыш».