Стадион скандировал: «Месси»! Но восторг вызывал не Лео, а Хвича и «ПСЖ»

«Это были два года, которыми я не наслаждался. Я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться. С самого начала прием был очень теплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошел разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так все сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром», — эту и другие цитаты Месси о проведенном в «ПСЖ» времени в преддверии матча в Атланте вспомнили все.