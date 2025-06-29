Стадион скандировал: «Месси»! Но восторг вызывал не Лео, а Хвича и «ПСЖ»

«Это были два года, которыми я не наслаждался. Я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться. С самого начала прием был очень теплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошел разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так все сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром», — эту и другие цитаты Месси о проведенном в «ПСЖ» времени в преддверии матча в Атланте вспомнили все.
При желании о том периоде можно написать книгу, просто собрав новости из открытых источников. Историй наберется масса. Начиная с обиды на клуб из-за отсутствия церемонии в честь победы на ЧМ-2022. Лео говорил, что все понимает, ведь это Франция, но если бы это его не задело, аргентинец вряд ли бы об этом вспомнил. И это вызвало обиду «ПСЖ», поэтому президент парижан Нассер Аль-Хелаифи тогда тоже ответил публично. Сказал, что здесь все не так, как было в «Барселоне», а «ПСЖ» — французский клуб, и ему не хотелось, чтобы после поражения трехцветных в финале мирового первенства против Месси был весь стадион.
Уже после расставания и последующих откровений на Лео обиделись многие, и когда Париж получил вожделенный трофей за победу в ЛЧ, один из лидеров нынешней команды Витинья не упустил возможность уколоть аргентинскую звезду. «Когда Месси покидал “ПСЖ”, он говорил: вы никогда не выиграете ЛЧ. Сегодня мы здесь, с кубком Лиги чемпионов. Надеюсь, он смотрит», — заявил португалец.
Допусти Витинья в воскресенье какую-нибудь заметную ошибку, ему бы тоже все припомнили. Но португалец отвечал за свои слова игрой, и выдал отличную подачу со штрафного на открывшего счет Жоау Невеша. У 38-летнего Устари, который в дебюте после изумительного сольного прохода Кварацхелии не менее впечатляюще остановил удар Барколя, не было ни шанса.
Последняя фраза — это еще и оценка вероятности прохода «Интер Майами» в четвертьфинал. «Цапли» на КЧМ и так прыгнули выше головы, выйдя из группы, а Хавьер Маскерано научил свою команду быть прагматичной и относительно надежной в обороне.
Однако не настолько, чтобы остановить нынешний «ПСЖ». Да, «Ботафого» в группе это сенсационно удалось, только общий уровень бразильской команды на порядок выше «Интера». Месси, Суарес, Жорди Альба, Бускетс — это, конечно, круто. Только на дворе давно не 2015 год, когда упомянутый квартет и тренирующий их сейчас Маскерано в «Барселоне» выиграли ЛЧ под началом Луиса Энрике.
Тогда они были молоды и полны сил, а рядом находились Иньеста, Дани Алвес, Пике, Ракитич и Неймар. Сейчас рядом со звездными старичками обычные даже по меркам МЛС одноклубники. Разве что полузащитник сборной Венесуэлы Сеговия немного выделяется. А реально игравший на крутом уровне парагваец Гомес еще зимой уехал в «Брайтон» за 13 миллионов евро.
Когда Вейгандт наступает перед стандартом на ногу Хвиче, а потом по-хоккейному врезается на бровке в Нуну Мендеша — это демонстрация бессилия. И это не упрек, а просто факт. Странно было бы, если бы «ПСЖ», который растоптал недавно миланский «Интер», испытывал бы проблемы с тезками миланцев из Флориды. «Интер» американский — даже не лидер МЛС, и стабильно вылетает из Кубка чемпионов КОНКАКАФ не только от более мощных мексиканских клубов, но и от соотечественников. А, вложившись в звездных ветеранов, клуб экономит на глубине и среднем уровне состава.
О невозможности подписания новичков Маскерано говорил еще до старта группового раунда, где усилились все соперники, включая подписавший четырех игроков из сборных Египта и Туниса «Аль-Ахли». А для «цапель» даже травма 21-летнего защитника Аллена — катастрофа. Сменивший его ровесник Авилес начал с желтой карточки, после чего забил в свои ворота. Аргентинец словно испугался, увидев перед собой Дуэ, Барколя и великолепно играющего на турнире в США Хвичу. Грузин здесь выглядит ярче, чем в отличной для себя ЛЧ, и восторг в воскресенье вызывали его финты, а не Месси, который до перерыва почти не касался мяча.
Что радовало после 4:0 по итогам первого тайма, так это наличие крыши на стадионе в Атланте. Это означало, что никакие громы и молнии не затянут процесс ощипывания «цапель» на пару часов. Впрочем, «Интер» в перерыве встряхнулся. Терять было нечего, и американская команда попыталась сыграть в футбол. Молодежь, правда, потрясывало. Поэтому Федерико Редондо — сын легенды «Реала» Фернандо Редондо — ошибался в простой передаче на пару метров. Да что молодые — Суарес испортил блестящий пас Месси, чью фамилию регулярно скандировали трибуны.
Но и Лео не забил. После подачи Альбы его удар головой из угла вытащил не заржавевший без работы Доннарумма, а штрафной из любимой позиции аргентинца остановила «стенка».
Впрочем, в жизни Месси этот разгром ничего не значит и не отменяет величия Лео. Просто сейчас его команда — как и почти все остальные в мире — в другой галактике в сравнении с совершенным и находящимся на пике «ПСЖ». А ведь парижане наконец-то дождались возвращения в строй пропустившего весь групповой турнир Дембеле. Отличная новость перед четвертьфиналом, где для лучшей команды Европы начнется большая игра.
Андрей Кузичев