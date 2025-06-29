Тренер «Кызылжара» прокомментировал камбэк с «Астаной»

«Также хочу поблагодарить своих футболистов. Это наша третья игра за семь дней. Я думаю мы двигаемся вперед, хорошо играем. Может быть, нам чуть-чуть повезло сегодня. Но мы стараемся, поменяли схему. Играли с четырьмя защитниками. Мы будем ставить футбол с прессингом, с давлением соперника, но еще не получается — кончено, “Астана” намного лучше была сегодня. Но сегодня я увидел очень большой потенциал своей команды», — добавил специалист.