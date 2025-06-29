Тренер «Кызылжара» прокомментировал камбэк с «Астаной»

Напомним, что столичный клуб вел со счетом 3:1, однако за 15 минут до конца встречи «Кызылжар» забил два мяча и вырвал ничью.
«Хочу поздравить соперника с хорошей игрой. Это очень серьезный соперник — мы знаем как “Астана” играет. Это команда, которая готовится к еврокубкам. Хочу пожелать им и каждой казахстанской команде удачи в еврокубках», — приводит слова Чурчича пресс-служба «Кызылжара».
«Также хочу поблагодарить своих футболистов. Это наша третья игра за семь дней. Я думаю мы двигаемся вперед, хорошо играем. Может быть, нам чуть-чуть повезло сегодня. Но мы стараемся, поменяли схему. Играли с четырьмя защитниками. Мы будем ставить футбол с прессингом, с давлением соперника, но еще не получается — кончено, “Астана” намного лучше была сегодня. Но сегодня я увидел очень большой потенциал своей команды», — добавил специалист.
Григорий Бабаян
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