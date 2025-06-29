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«Бавария» объявила стартовый состав на матч с «Фламенго»

Стали известны составы «Баварии» и «Фламенго» на матч ⅛ финaла клубного чемпионата мира.

Источник: Getty Images

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Та, Киммих, Станишич, Лаймер, Горецка, Олисе, Коман, Гнабри, Кейн.

«Фламенго»: Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Лео Ортис, Уэсли, Жоржиньо, Пульгар, Арраскаэта, Жерсон, Луис Араужо, Плата.

Матч «Бавария» — «Фламенго» на стадионе в Майами начнется в 23:00 по московскому времени.

Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фламенго
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
50.00
X
14.00
П2
1.05
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